Obrazy Vlastimila Mahdala vystaví v Uherském Ostrohu

V termínu od neděle 10. března do neděle 28. dubna 2019 bude Zámecká galerie na ostrožském zámku hostit výstavu obrazů známého uherskobrodského malíře Vlastimila Mahdala, který v současnosti žije v Uherském Ostrohu. Výstava dokumentuje průřez jeho tvorbou od devadesátých let minulého století až do současnosti.

Vlastimil Mahdal se narodil 14. března 1955. Vystudoval obor malba pod vedením Jana Blažka a Jana Gajdoše na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Svá díla vystavoval na mnoha kolektivních i autorských výstavách (Uherský Brod, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Trenčín, Prostějov, Ostrava, Praha). Je také aktivním členem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí a Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy.

Předními odborníky na výtvarné umění je osoba malíře zařazována mezi surrealisty, sám Vlastimil Mahdal však svůj výtvarný styl pojmenována jako Mahdalův expresionismus. Inklinuje k monumentální malbě a jeho díla se snaží vyvolat v lidech reakci nebo myšlenku. Jeho tvorba je charakteristická fantazijními obrazy, které znázorňují varovné výjevy a obavy o budoucnost lidstva.

Vernisáž výstavy obrazů Vlastimila Mahdala se v Zámecké galerii na zámku v Uherském Ostrohu uskuteční v neděli 10. března 2019 v 15:00. Úvodní slovo na ní pronese Miroslav Potyka, celou vernisáží pak bude hudebně doprovázet country beat kapela Fénix z Uherského Brodu. Zámecká galerie v Uherském Ostrohu je otevřena každý den s výjimkou pondělí, vždy v době od 13:00 do 17:00.