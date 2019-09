Obrazy, grafiky a koláže Drahoslavy Burďákové

Uherské Hradiště - Začátkem roku bude v Galerii s Andělem (Interier Group v Otakarově ul.) vystavovat hradišťská výtvarnice Drahoslava Burďáková (ročník 1940). Výtvarné tvorbě se začala věnovat v roce 1959, v sedmdesátých letech absolvovala LŠU u prof. Rudy Kubíčka a v r. 1974 se stala členkou Výtvarné skupiny při tehdejším Sdruženém závodním klubu, s níž často vystavovala. Věnovala se kresbě, grafice, kolážím a malbě a úspěšně se zúčastňovala krajských a celostátních soutěží (Můj kraj, AMO, Bienále kresby a grafiky. Doposud připravila čtyři autorské výstavy (2x Luhačovice, Veselí n. M., Trenčín), spolu s Lenkou Jurečkovou a Janou Horákovou představila svoji tvorbu v Olomouci. Pravidelně se zúčastňuje výstav Setkání - Stretnutie v Uh. Hradišti a Trenčíně). Námětově jsou to především přírodní motivy a portréty. S jistou dávkou lehké symboliky zachycuje mnohotvárnost přírody a její proměny v čase zrodu i zániku. Vše podtrhuje její něžně ženský (ale razantní) rukopis a typická paleta barev (jemné valéry zejména modré, fialové, zelené, oranžové), kresba je bohatá, rozvedená až takřka do barokizujících drapérií. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin a potrvá do konce března.

avP