Noc kostelů v Česku podesáté na Velehradě posedmé

Velehrad – Sakrální objekty v České republice se v pátek 24. května znovu otevřou veřejnosti při desátém ročníku akce Noc kostelů. Ta nabídne na Slovácku široké veřejnosti možnost navštívit kostely, kaple a modlitebny. Kupříkladu v Uherském Hradišti, Bojkovicích, Hluku, Osvětimanech, Kunovicích, Ostrožské Lhotě, Uherském Ostrohu či na Velehradě. Tamní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje je nejvýznamnějším poutním kostelem v České republice. V něm se posedmé propojí při Noci kostelů svět duchovní se světským.

V posvátném prostoru baziliky začne v 18 hodin dětská mše svatá s kytarovým doprovodem dětské scholy. O hodinu později ji vystřídá Velehradská schola a netradičně zážitkovou prohlídku s kostelní myškou Žofkou si mohou užívat rodiny s dětmi od 19.15 hodin. Půl hodiny před komentovanou prohlídkou baziliky, která začne v 21 hodin, se v bazilice minor představí houslový kvartet Vyorané vrtačky a růžová prasátka, žáci ZUŠ Uherské Hradiště. Deset minut před 22. hodinou vystoupají lidé k varhanám, aby si je mohli na vlastní oči prohlédnout. Od 23 hodin rozezní jejich píšťaly velehradská varhanice Marie Vojáčková.

Lidé mohou v průběhu večera nahlédnout do chrámového prostoru, který je vyhrazen kněžím, a to do sakristie, kde budou k prohlédnutí liturgické předměty, knihy a roucha. V kapitulní síni budou až do 21.30 hodin tvořivé dílničky pro děti. Od 20 do 23 hodin bude přístupný také kostelík Zjevení Páně – Cyrilka s výstavou Volím si Sofii. (zs)