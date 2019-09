Nenechejte si ujít bulharský film Kozí roh

Velehrad – V sále kardinála Tomáše Špidlíka ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje bude v neděli v 16.30 hodin promítnutý jeden z nejoblíbenějších bulharských filmů s názvem Kozí roh, jehož režisérem byl v roce 1972 Metodi Andonov. Stominutový baladický film ze 17. století vypráví příběh pastýře stáda koz Karaivana, který žil poklidným životem se svou mladou ženou a dcerkou do té doby, než do jeho domu vnikla skupina tureckých příslušníků vládnoucí kasty, ženu znásilnili a usmrtili. Karaivan odešel s malou Marií do hor připravovat pomstu. Děvčátko vychoval jako chlapce a v dospělém věku dceru nutil mstít matčinu pohanu a vraždu. Film byl uveden na XVIII. MFF v Karlových Varech, kde získal Zvláštní cenu poroty. Lektorem Velehradského semináře duchovního filmu bude historik Národního filmového archivu Tomáš Hála. (zs)