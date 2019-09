Nejmladší dětský folklorní soubor oslaví výročí

Kunovice – U příležitosti 10. výročí nejmladšího dětského folklórního souboru Věneček se uskuteční slavnostní vystoupení, kde se představí děti ze souboru ve věku od 2 do 5 let. Jedná se o vůbec jediný soubor svého druhu na Slovácku, protože věnovat se tak malým dětem, je nelehký úkol. „Snažíme se, aby jednotlivé hry, říkadla i písničky odpovídaly stupni rozumového vnímání a představivosti dětí,“ řekla vedoucí souborku Zdeňka Hašková. Některé hry i říkadla si osobitým způsobem přetvořily děti samotné. Všechno co umí malí tanečníci a zpěváčci předvedou v neděli 2. června od 15 hodin v areálu Jízdy králů v Kunovicích. Účinkovat budou bývalé i současné děti ze souboru, které doprovodí cimbálová muzika Malá Lintava.