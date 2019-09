Na pohádkový les do Osvětiman

Na pohádkový les se mohou těšit všechny děti, které tuto neděli 8. září zavítají do Osvětiman. Akce se uskuteční od 11 do 15 hodin. Na trať se účastníci vydají od Hospody Na Srubu. „Organizaci má na starost asi třicet dospělých, kteří se převlečou do kostýmů večerníčkových postaviček jako jsou například víly, Křemílek s Vochomůrkou či Rumcajs s Mankou. Děti budou plnit nejrůznější úkoly a za to je čeká odměna v podobě malých dárků a sladkostí,“ uvedl organizátor akce Vratislav Mynář. Jedním z vrcholů bude setkání s Chřibákem, tedy pomyslným pánem chřibských lesů. Ten odmění nejen ty nejlepší účastníky mile strávené neděle. „Vloni si pohádkový les nenechalo ujít asi tři sta dětí. Letos se koná už po desáté,“ doplnil Mynář.