Moje století s režisérkou Remundovou, Hamadou i Pondělníky

Uherské Hradiště - Mladší z dcer Ivy Janžurové Theodora Remundová nedávno v pražské Lucerně uvedla svůj nový dokumentární film Moje století, v němž zaznamenala osudy 25 stoletých lidí. Nechybí mezi nimi ani primáš a spoluzakladatel Hradišťanu František Hamada (104). Mozaiku příběhů ze století naší republiky uvede v pondělí 7. 1. v 17 hodin v kině Hvězda Uherské Hradiště osobně režisérka Remundová a zahraje František Hamada se svými Pondělníky. „Malé osudy protagonistů z většiny regionů naší země prostupují archivními obrazy zásadních historických událostí. Dokument je dobrodružným pátráním po naší národní identitě. Po tom, kdo jsme byli a kdo jsme. Sledujeme subjektivní svědectví žijících 25 stoletých lidí v historii naší republiky. Výsledná mozaika zdůrazňuje individuální prožitky, postoje, názory, reflektuje proměnu času a dojímá v dotecích s dobou dávno minulou skrze bezmála zázrak žijícího stoletého člověka,“ uvedl Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště.

Mezi účinkujícími filmu jsou: František Hamada (104 let) – zakladatel Hradišťanu, dosud aktivní primáš hradišťských Pondělníků, vězněn nacisty, Linda Wichterlová (101 let) – lékařka, manželka Otty Wichterleho, Zdeněk Koníček (100 let) – violoncellista, koncertní mistr FOK, člen Kvarteta hlavního města Prahy, jenž v roce 1968 emigroval, Růženka Kubů (100 let) – svědkyně masakru německých vojáků v Soběslavi na konci 2. světové války, Rudolf Zajac (100 let) – voják, který bojoval na východní frontě, byl shozen z letadla do dějiště SNP, později byl aktivní v armádě a v KSČ, Anna Jordáková (104 let) – pochází z chudé slovenské rodiny, odešla do Čech, kde pracovala jako služka.