Módní přehlídku v Buchlovicích zpestří mažoretky

Buchlovice – Příjemné nedělní odpoledne v objetí módy z butiku Krásná móda Zlechov Vladimíry Čožíkové mohou prožít všichni účastníci velké módní show, která se uskuteční od 14 hodin v krásných prostorách buchlovické sportovní haly Cihelna. Její část se promění ve velké přehlídkové molo, na němž bude zářit pětadvacet modelek amatérek nejrůznějších povolání ve věku od 15 do 80 let. „Budou to dívky, slečny, dámy středního věku i babičky, které se v průběhu přehlídky budou převlékat do některého ze dvou stovek modelů z kolekce jaro a léto. Ženy si mohou v hale Cihelna zakoupit halenky, sukýnky, šaty do zaměstnání, na dovolenou nebo třeba na společenské akce. Chybět nebude ani riflová móda,“ láká Vladimíra Čožíková na módní přehlídku, kterou pořádá ve spolupráci s Československým kulturním centrem Buchlovice.

Módní přehlídku odstartuje skupina malých mažoretek z Uherského Ostrohu, které trénuje modelka Zuzana Svinková. Její starší svěřenkyně se ještě v dalších dvou vstupech postarají o zpestření přehlídky.

(zs)