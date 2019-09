Mlynářskou cestou z Roštína napříč Chřiby až do Břestku

Břesteky – Dávno, dávno již tomu je, co babičky a prababičky z Břestku chodily přes chřibské lesy pro mouku na chleba i koláče do roštínského vodního mlýna, stojícího na okraji obce. Jak putovaly babičky s moukou z Roštína do Břestku, si mohou v sobotu 23. března připomenout ti, kteří se sejdou ráno před 9. hodinou u břesteckého obecního úřadu, odkud je autobus odveze úderem deváté hodiny do Roštína. Od tamního mlýna ale budou šlapat po dvacetikilometrové trase přes Chřiby do cíle akce, kterým bude hospoda U Krtka. Organizátorem putování Mlynářskou cestou bude Spolek pro udržení tradic Břestek. (zs)