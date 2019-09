Králíci ve vysoké trávě. Film o pochybách děti a jistotách dospělých

Velehrad - V sále Tomáše kardinála Špidlíka ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje bude v neděli od 16.30 hodin promítnutý pětadevadesátiminutový film z roku 1961 s názvem Králíci ve vysoké trávě. Uvede jej filmový sběratel a lektor Vítězslav Tichý v rámci velehradského semináře duchovního filmu, který podle scénáře Oty Hofmana natočil v roce 1961Václav Gajer. Desetiletý Martin chodí ve škole do náboženství a v kostele ministruje. Takové je přání jeho matky Anči, bigotní věřící. Martin se však setkává s pokrytectvím, a tak začne pochybovat, že Bůh existuje. Když Martinovi uhynou jeho milovaní angorští králíci, kteří přece nikomu nic zlého neudělali, má chlapec v otázce víry jasno. Rozhodne se vstoupit do pionýrské organizace. Zbývá jen utajit to před matkou... Ve filmu hrají Antonie Hegrlíková, Elo Romančík, Václav Lohniský, Jaroslava Tvrzníková, Petr kostka a další.

(zs)