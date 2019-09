Jiří Sibinský přiveze do Hradiště Fragmenty krajiny

Uherské Hradiště - Ze severu Moravy přijede do Uherského Hradiště představit svou tvorbu výtvarník Jiří Sibinský (1947). Do Galerie Vladimíra Hrocha v Klubu kultury v Uherském Hradišti přiváží svou novou kolekci velkoformátových grafik. Výstava bude slavnostně zahájena ve středu 6. března v 17 hodin a na úvod zahraje CM Cifra. Expozice tam bude k vidění do 3. dubna. Jiří Sibinský se narodil ve Václavovicích na Ostravsku, kde pracuje a působí dodnes. Věnuje se především grafice, digitálním tiskům a tvorbě plastik určených zejména do veřejného prostoru. Svou tvorbu pravidelně prezentuje od roku 1990 na samostatných i kolektivních výstavách (např. Galerie Chagal v Ostravě, Galerie Mlejn Ostrava, Galerie Půda Havířov, Galerie V. Wünscheho v Havířově).