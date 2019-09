Jak provonět domov bylinkami poradí v uherskohradišťské Knihovně BBB

Uherské Hradiště – S rychle se blížícím jarem a stoupajícími teplotami se mnohým v hlavě honí myšlenky na zkrášlení a provonění zahrady, či zařazení domácích produktů do stravy. Návod na to, jak tohoto cíle dosáhnout přinese beseda s Veronikou Manovou. Ta se uskuteční ve čtvrtek 7. března od 18 hodin v čítárně uherskohradišťské Knihovny BBB. Účastníci se tam dozví, jakým způsobem si můžou bylinky u sebe doma vypěstovat, pečovat o ně, ale také na co jsou dobré jak v kuchyni, tak i při léčbě. (kve)