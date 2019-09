Hrad Buchlov bude o víkendu hostit stovku kovářů a nožířů

Buchlov - Už potřinácté bude o víkendu (13. a 14. července okupovat obě nádvoří starobylého hradu Buchlova stovka kovářů, kovářek, nožířů, platnéřů a jiných kov zpracujících umělců z České a Slovenské republiky, Belgie a snad i z Polska. Stane se tak při mezinárodním Buchlovském kování. První údery do kovadlin se v pevnosti začnou ozývat v sobotu v 10 hodin a před zraky návštěvníků budou kováři u deseti výhní pod širým nebem tvořit umělecká díla až do 18 hodin. V neděli se mistři černého řemesla pustí do práce v 10 hodin a jejich bušení do žhavého železa skončí úderem 15. hodiny.

„Návštěvníci akce uvidí po oba dny na prvním nádvoří experimentální tavbu železné rudy z chřibských lokalit. Ta se uskuteční v replice historické středověké šachtové pece z 9. století. Novinkou budou ukázky uměleckého rytí, jimiž se budou prezentovat studenti brodské Střední školy – COPt,“ láká návštěvníky na Buchlovské kování Libuše Mikulová, správkyně hradního depozitáře a členka HB Collegia.

Pro kluky a holky připravili pořadatelé HB Collegium se správou hradu i další doprovodný program. Ani letos nebude chybět na hradě jarmark, Lenčino loutkové divadlo, děti si mohou zasoutěžit v hodu kovadlinkou a kovářským kladivem a pod dohledem zkušených mistrů černého řemesla budou kovat hřebíky.