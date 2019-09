Hody v Jankovicích budou letos opět bez stárků

Jankovice – Patříte-li k milovníkům folkloru, dobré muziky a zábavy, nenechejte si o víkendu ujít 19. ročník slováckých hodů s právem v Jankovicích. Žel ani letos se nepodařilo v obci na úpatí chřibských lesů zažehnat stárkovou krizi, která tu trvá od roku 2016. Naposledy vládli chase právoplatně zvolení stárci v roce 2015. Přes to se v sobotu v centru obce sejde v 14.30 hodin krojovaná hodová chasa, aby s hodovým atributem, právem, vyrazila úderem 15. hodiny do ulic obce. Do kroku jí i občanům bude vyhrávat Staroměstská kapela. V 17.30 hodin požádá chasa před obecním úřadem jankovického starostu Radka Šilce o povolení hodů. Ve 20 hodin začne v přírodním amfiteátru nad obcí vyhrávat k tanci a poslechu Staroměstská kapela. V neděli ve 14 hodin si vyšlápne chasa na pochůzku Jankovicemi a večer opět v Březičkách, od 20. hodiny, bude hodová zábava. K tanci a poslechu bude vyhrávat hudební skupina Kumpáni.