Hackeři napadli firmy v průmyslové zóně, konference napoví, jak se bránit

Uherské Hradiště - Jak ochránit svou firmu před kyberútoky, tak se jmenuje konference, jejímž hlavním řečníkem bude mediálně známý kybernetický expert Aleš Špidla. Akce se koná ve čtvrtek, 21. března od 8.30 do 14 hodin v aule Vzdělávacího centra Univerzity T. Bati na Studentském náměstí v Uherském Hradišti. „Nápad uspořádat konferenci na toto závažné téma vznikl z popudu podnikatele Libora Jordána, majitele firmy DEKOR, která byla v prosinci 2018, tak jako i celá průmyslová zóna v Buchlovicích napadena hackery. Libor Jordán se rozhodl varovat ostatní a nabídnout pohled do problému,“ prozradila organizátorka konference Michaela Drahoňovská s tím, že je nutné se na konferenci se předem registrovat. Program je totiž přizpůsoben výhradně majitelům firem a podnikatelům. A to vše dle hesla, že největším kyber nebezpečím pro firmu je její neinformovaný šéf.