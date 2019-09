Folklorní paleta Zdeňka Hudečka

Vlčnov - V pátek 24. května v 17 hodin bude v Galerii na Měšťance v rámci Jízdy králů zahájena výstava obrazů malíře a grafika Zdeňka Hudečka z Uh. Ostrohu. Jeden z nejvýznamnějších výtvarníků regionu připravil kolekci obrazů inspirovanou folklorní tradicí - řada z nich je věnována námětově právě Vlčnovu, nechybět bude ani téma jízdy králů, a to nejen vlčnovské, ale i z Hluku a Kunovic. Zbývající obrazy nám dají nahlédnout na folklorní dění na Slovácku a Valašsku, okouzlí nás barevná harmonie souznící s barevnosti krojů, atmosférou lidových slavností, zvyků a obyčejů...

Zdeněk Hudeček, ročník 1938, absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uh. Hradišti a doposud připravil šedesátku autorských výstav. Jako autor aktivně vstřebal zásadní podněty moderních výtvarných směrů od druhé poloviny minulého století až po současnost (např. impresionismus, surrealismus, poetismus, informel, abstrakce apod.), dokázal je vždy přetavit do osobitého výrazu a nezaměnitelného rukopisu. Jeho tvorba vychází z reality, je však ozlváštněna básnivou imaginací, sněním, něhou, jemnou erotikou a hledáním krásy a harmonie - a to ať se námětově věnuje krajině, figurálním kompozicím, aktům, portrétům, duchovním motivům, zátiším nebo snovým vizím. Je bytostným lyrikem ale dokáže svými obrazy i vyprávět. Má rád svůj kraj, jeho tradice, má rád lidi - a umí to svými obrazy sdělit.

Vernisáž 24. 5. bude zahájena v 17 hodin, zazpívají Vlčnovské búdové umělkyně. Výstava potrvá do 7. července a budete ji moci navštívit vždy v neděli od 14 do 17 hodin nebo na požádání v Klubu sportu a kultury či v knihovně.