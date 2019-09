Festival Pro Tibet 2019 v kině Hvězda

Uherské Hradiště – Trojici dokumentárních snímků o Tibetu mají možnost vidět ti, kteří se v pondělí navečer vydají do Uherského Hradiště na přehlídku filmů s názvem Festival Pro Tibet 2019. Těšit se mohou na 40minutový dokument Tání v Tibetu. Ten nahlíží skrytou kamerou pod pokličku čínských plánů na výstavbu gigantických přehradních nádrží na velkých tibetských řekách. Mohutné řeky pramenící na Tibetské náhorní plošině přinášejí životadárnou vláhu stamilionům obyvatel Indie a jihovýchodní Asie. Tyto řeky jsou dnes ohroženy táním tibetských ledovců a přehrazením a odkloněním toků v rámci čínských energetických a zavodňovacích projektů. Tibetští nomádi jsou vytlačováni ze svého tradičního životního prostředí a přesídlováni do vesnic, kde se nedokáží uživit důstojným způsobem. Film klade divákům množství znepokojujících otázek o světě stojícím na pokraji ekologické katastrofy. Zmizí-li himálajské ledovce, co se stane s tibetskými řekami? Jaký osud čeká národy žijící na dolním toku velkých tibetských řek? Proč Čína staví na Tibetské náhorní plošině tolik velkých přehrad? Co mají čínští vodohospodáři a stavitelé vlastně za lubem.

Drancování Tibetu je 25minutový dokument o hrozných důsledcích bezohledné těžby Číny v Tibetu.

Třetí film s názvem Domů do Tibetu je bezmála hodinovým příběhem naděje tibetského národa na zachování kultury a způsobu života. Dokument nabízí vzácný pohled do světa Tibetu a Tibeťanů. Kameník Sonam Lama se vypraví ze svého domu v Massachusetts do obsazené vlasti poprvé od svého útěku před 12 lety. Při přípravě na vstup do Tibetu a nebezpečí, kterým může čelit, navštíví Sonam buddhistická místa v Indii a Nepálu a setká se i s dalajlamou. Když konečně dorazí do Lhasy, potká svoji sestru. Vrátí se zpátky nebo zůstane v Tibetu?