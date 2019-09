Co je to dress code, jaký oblek se hodí ve dnea jaký večer, jak souvisí uzel na kravatěs límečkem, jak se nastupuje do výtahu a mnoho dalšího vysvětlí Ladislav Špaček. Náš největší znalec etiky přiveze své vystoupení Etika není věda! 12. září do Uherského Hradiště. Začíná od 18 hodin v kině Hvězda. Vstupenky jsou jižv prodeji v síti Tickerportal. (mib)