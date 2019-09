Dvacáté narozeniny velehradské základní školy

Velehrad – Dvacet let – právě tolik je letos budově Základní školy Velehrad, která vyrostla v letech 1997 až 1999 v nádvoří bývalého velkostatku. Ani se nechce věřit, že už dvě desetiletí vstupují děti ve věku od šesti do patnácti let z Velehradu, Modré a Salaše hlavními dveřmi do budovy moderní školy, aby v ní získaly základní vzdělání, po jeho ukončení vzdělávací ústav opustily a zamířily na některou střední školu nebo odborné učiliště, plny plánů a nedočkavého očekávání, co život přinese. Dvacetileté jubileum si lze připomenout jen jednou. Proto se v pátek 21. června uskuteční veřejné oslavy dvaceti let od vystavění velehradské školy a předání jí žákům a učitelům s podtitulem Jak se staví škola. Ve 14 hodin budou dveře školy otevřeny pro veřejnost dokořán, připraveny budou soutěže pro děti a vystoupí žáci ZUŠ Slovácko. O dvě hodiny později se uskuteční koncert žáků, v 17.45 hodin fotbalové a volejbalové utkání rodičů, žáků i učitelů. Pomyslnou tečkou za oslavami bude od 18.30 hodin posezení při hudbě.