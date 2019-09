Do Kudlovic na jubilejní 20. ročník Valentýnské výstavy vín

Kudlovice - K pravidelným kratochvílím vinařů na Slovácku patří od února do května místní výstavy vín, které jsou oblíbené mezi širokou vinařskou i nevinařskou veřejností. Brány první letošní výstavy vín se otevřou v sobotu v kulturním domě ve vinařské obci Kudlovice. Uspořádá ji tamní organizace zahrádkářského svazu a už podvacáté ponese název Valentýnská. Pro vyznavače lahodných vinných moků, v nichž je uchován jas a teplo slunce, bude od 13. hodiny připraveno k ochutnání 371 vzorků bílých, červených a rosé vín, převážně od vystavovatelů ze Slovácka. Vzorky, které na jubilejním ročníku budou lidé koštovat, degustovali o druhé únorové neděli odborně zdatní porotci s garantem výstavy a dlouholetým vinařem Vojtěchem Lužou z Velehradu. „Ti vítěznému vzorku bílého vína přisoudili 94 ze sta možných bodů, nejlepší víno od kudlovického vystavovatele dostalo 92 bodů,“ prozradila Renata Čechmánková, předsedkyně kudlovických zahrádkářů a starostka obce. Kdo z vystavovatelů si odnese titul šampiona v kategorii bílých a červených vín, i Cenu starostky Kudlovic, to se návštěvníci dovědí v sobotu kolem 16. hodiny. Poté budou do regálů nebo chladicích boxů doplněny vítězné vzorky výstavy. Od 18 hodin bude Valentýnskou výstavu vín zahušťovat hudbou a písničkami cimbálová muzika Kunovjan.

(zs)