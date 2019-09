Děti do 15 let budou mít vstup na Živou vodu zdarma

Modrá - Pololetní vysvědčení se samými jedničkami nebo vyznamenáním nemusí školákům sloužit jen jako ohodnocení jejich pětiměsíční činnosti ve škole. Může fungovat třeba jako vstupenka na zajímavá místa a kulturní akce. Jednu z nich s názvem Za vízo k vyzám, nachystali na pololetní prázdniny v biocentru Živá voda na Modré. Děti do 15 let, ať už na vysvědčení mají vyznamenání nebo ne, budou mít do sladkovodní a botanické expozice vstup zdarma. V přízemí hlavní budovy jim neunikne pětimetrová maketa vyzy velké. Živé vyzy, ale i další stovky ryb si mohou prohlédnout z osmimetrového proskleného tunelu prvního podzemního podlaží hlavní budovy. Kluci a holky si mohou vyzkoušet různé doplňovačky, kvízy či výtvarné aktivity tematicky směřované k vyzám. V pátek se mohou těšit na ukázku krmení dvou praturů, žijících v hektarové pratuří obůrce. (zs)