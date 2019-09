Den pohybu pro zdraví bude ve Starém Městě

Staré Město – Příznivci zdravého pohybu se mohou vydat na sportovní akci do Sportparku Rybníček ve Starém Městě. Cílem sobotního odpoledne bude vrátit přirozený pohyb do života dětí. Proto bude více než dvacet sportovních spolků a klubů v jednu chvíli a na jednom místě prezentovat svoji činnost. Součástí sobotního programu, který začne ve 13 hodin, bude také benefiční běh 2 míle pro Diakonii včetně dětského běhu. V rámci doprovodného programu se mladí sportovci mohou těšit také na spousta soutěží a her. Po celý den bude programem provázet herec ze Slováckého divadla David Vacke. Zájemci si mohou projít také sportovní školku Rybníček, kde se bude konat den otevřených dveří. Za zakoupené vstupenky budou mít návštěvníci možnost vyhrát mnoho atraktivních cen, mezi nimi třeba reprezentační dres, kšiltovku hokejisty Jakuba Voráčka nebo 14 celodenních lístků na hokejové mistrovství světa v Bratislavě. Výtěžek z akce navíc poputuje na činnost zúčastněných spolků a klubů.