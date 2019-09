Den otevřených dveří v knihovně BBB

Uherské Hradiště – S knížkou do života. Přesně na toto se rozhodla dbát uherskohradišťská knihovna. Ta se totiž rozhodla v úterý 19. února uspořádat Den otevřených dětí. Dopoledne od 10 do 12 hodin si tak budou moct děti s rodiči prohlédnout tamní dětské oddělení, případně si vybrat a vypůjčit knížku. Návštěvníci se můžou těšit na výstavu dětských knížek jak českých, tak ale i cizojazyčných, na leporela, audioknihy. Pro zájemce budou připravené také seznamy literatury vhodné pro ty úplně nejmenší. Rodiče dětí mladších šesti let budou mít možnost své ratolesti do knihovny zcela zdarma zaregistrovat. Akce se uskuteční v rámci projektu Bookstart, jeho cílem je probudit v dětech zájem o čtení, které je dále důležité pro jeho rozvoj. Tento projekt nedávno odstartoval i v Uherském Hradišti. Na děti, které se narodily v minulém a letošním roce čeká při vítání občánků nabídka bezplatného členství v místní knihovně. (kve)