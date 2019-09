Cyklisté opět projedou stezkami mezi vinohrady

Slovácký region – Jaro už je v plném proudu a je tak nejvyšší čas na symbolické otevírání cyklostezek už tradičně nazvané Na kole vinohrady Uherskohradišťska . Příznivci jarních výletů si v rámci této akce mohou projet nebo projít vinohrady, navštívit známá místa a vychutnat si jedinečná vína od vinařů ze Slovácka. Otevírání cyklostezek se bude letos konat poslední dubnovou sobotu. Nachystáno bude sedm cyklistických a dvě pěší trasy. Ty budou pojmenovány po vinných odrůdách nebo po obcích či regionech, kterými trasy povedou. „Kromě cyklistů na klasických kolech vyjíždí i ti na elektrokolech nebo koloběžkách, na pěší trasy se zase vydávají rodiny s kočárky. Snažíme se prostě, aby si u nás každý vybral každý to svoje,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Ten se zároveň těší z narůstajícího zájmu o akci, která v posledních letech začíná víc lákat i obyvatele tamního regionu. Letos bude připraveno hned několik novinek. Hned po startu mohou účastníci ochutnat vína ve Vinotéce Hruška ve Vodní ulici a v Kamenném sklípku na Tyršově náměstí. V Uherském Hradišti bude víno rozlévat také Vinařství Čajka a to hned na dvou místech. Na trase Blatnický Roháč mohou cyklisté nově zastavit v Penzionu Blatnice, který nabídne nejen ochutnávku vlastní vinařské produkce, ale také guláš na posilnění. Na stezce Poolšavím svá vína v Amfíku Bukovina představí Bronislav Švec. Při cestě na Velehrad nebude chybět ani vinařství Jančura z Modré. Za návštěvu stojí také minizoo a nadjezdu ve Starém Městě, do které přibyli dva velbloudi. Při průjezdu Velehradem a Salaší mohou cyklisté potkat také vojáky v dobovém oblečení s historickými zbraněmi. Ti tam v rámci akce připomínající osvobození těchto obcí budou předvádět bojové ukázky. Startovat se bude o půl desáté dopoledne na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde celá akce také vyvrcholí odpoledním programem, který začne od 15.30 hodin. Vystoupí Vlčnovské búdové umělkyně a Mužský pěvecký sbor z Kunovic. Připravený bude malý vinný trh. V rámci programu bude zahájena také výzva k charitativně sportovní akci s názvem „Sbírejme kiláky“.