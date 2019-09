Cifra a Viva la musica rozezní velehradskou baziliku

Velehrad – Libé tóny adventního, vánočního času i duchovně laděného repertoáru si mohou vychutnávat v neděli od 16.30 hodin ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje návštěvníci pátého ročníku Vánočního koncertu cimbálové muziky Cifra s primášem Petrem Číhalem a pěveckým sborem uherskohradišťského gymnázia Viva la musica se sbormistrem Jakubem Tomalou.

„Posluchači se mohou v podání Cifry těšit na písně Čas radosti veselosti, Vesele zpívejme a další. Společně se sborem Viva la musica pak zazní Byla cesta ušlapaná, Obraz Panny Marie nebo Píseň k sv. Antonínovi,“ prozradil Petr Číhal. Vstupné na koncert, v němž se pěvecký ansámbl Viva la musica představí také v samostatném bloku, a to především duchovně laděným repertoárem, přijde na sto korun, děti do deseti let budou mít vstup zdarma.

(zs)