Brány Leteckého muzea Kunovice budou dokořán

Kunovice – Letecké muzeum v Kunovicích otevře po zimní přestávce svou náruč turistům o poslední březnové sobotě v 9 hodin dopoledne. Jednadvacet letounů v muzeu pod širým nebem brigádníci o předposledním březnovém víkendu vypulírovali a nachystali na novou sezonu. Od desáté do 17. hodiny budou v muzeu organizovány bezplatné komentované prohlídky historických strojů, které kdysi dobývaly nebe. Návštěvníkům se otevře také letoun TU-154M OK-BYZ, přezdívaný Zuzana nebo také Naganský expres, v němž se 3. března natáčely scény do nové české komedie Poslední aristokratka, který se v českých kinech objeví letos na podzim. Do muzea by se měla letos vrátit na čestné místo první čtyřistadesítka - LET XL-410 Turbolet v. č. 001, která se před padesáti lety, 16. dubna 1969, vydala do oblak. V současné době probíhá její renovace v hangáru kunovické společnosti Aircraft Industries.