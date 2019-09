Branný závod na uherskobrodské hvězdárně

Uherský Brod- Děti, které mají rády pohyb v přírodě, nebojí se fyzické námahy a mají soutěžního ducha se mohou zúčastnit branného závodu v Uherském Brodě.Ten se bude konat na tamní hvězdárně v sobotu 25. května od 9.30 do 14 hodin. V rámci závodu si tam chlapci a dívky ve věku od 8 do 15 let mohou vyzkoušet své dovednosti při první pomoci, hledání min, střelbě ze vzduchovky, lanovou dráhu, orientaci v terénu, hod granátem nebo poznávání zbraní. Čekat na ně bude ale také svezení v legendárním vojenském vozidle a mnoho dalších zajímavých aktivit. Mladé soutěžící také jistě potěší diplom, věcné ceny a opékání špekáčků. Odpoledne závodníkům zpestří také výstava modelů dronů, letadel, lodí, aut, vrtulníků od firmy Astra. V případě slunného počasí bude otevřená i pozorovatelna na hvězdárně s možností sledování slunce. Zájemci si budou moci vyzkoušet svou šikovnost na trenažéru při ovládání modelu letadla.