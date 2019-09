Bál Stojanova gymnázia Velehrad a jeho Říše divů

Velehrad – Milovníci tance a dobré zábavy se mohou těšit na páteční večer. Společenství přátel Stojanova gymnázia (SGV) Velehrad uspořádá školní bál, který ponese název V říši divů. Velký nefalšovaný společenský ples v historickém Slovanském sále a sklepních prostorech Stojanova gymnázia bude zahájen v 19 hodin. O hodinu později se v choreografii Anny Tomčalové, studentky III. ročníku, představí její spolužáci slavnostním předtančením. Od 21. hodiny rozproudí krev v žilách plesajících cimbálová muzika a dívčí pěvecký sborek SGV. Patnáct minut po 22. hodině se představí gymnaziální duo The Cosseec, které tvoří Viktorie Lesovská s Tomášem Dvouletým, studenti IV. ročníku gymnázia. Na všech účinkujících bude hodně znát, že to, co na školním bále předvedou, dělají ve svém volném čase s chutí, s láskou, s nadějí a důvěrou ve šťastný výsledek. K tanci a poslechu budou na bále vyhrávat orchestr Stanislava Sládka, cimbálovka Hlaholica a DJ daReba. Úderem 24. hodiny bude vyhlášen král plesu.

(zs)