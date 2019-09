Aleš Palán se svou novou knihou Raději zešílet v divočině v Cafe Portal

Novinář, publicista a spisovatel Aleš Palán představí ve středu 3. dubna na besedě v Cafe Portal Uherské Hradiště svou knihu nazvanou Raději zešílet v divočině. Smyslem publikace není katalogizace podivínů ani alternativní průvodce po největším českém pohoří. Je jím ponor do tajuplných zákoutí krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé samoty a odloučenosti, do paralelního světa, který přesto tomu našemu klade velmi znepokojující otázky. Rozhovory s šumavskými samotáři vedl Aleš Palán, snímky přispěl fotograf Jan Šibík. Řeč určitě přijde i na další autorovy knihy z poslední doby - oceňovanou knihu rozhovoru s marií Svatošovou Neboj se vrátit domů a úplně čerstvý román Miss exitus. Beseda se koná od 18 hodin, vstupné je dobrovolné.



Aleš Palán (* 23. listopadu 1965 v Jihlavě) v Brně nedokončil studium pedagogické fakulty, několik let se pak toulal po Československu. Je jedním ze signatářů Charty 77. V druhé polovině osmdesátých let pracoval jako noční hlídač, figurant a kopáč. Od roku 1993 se věnuje žurnalistice (Jihlavské listy, Duklák, Lidové noviny, Česká televize, TV Nova, Katolický týdeník, Hospodářské noviny, Host, …) Vedl kurzy tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a Vysoké škole kreativní komunikace.