45 let blues-rockového Energitu v klubu Mír

Během svého turné k oslavě 45 let od založení zamíří česká blues-rocková legenda Energit také do uherskéhradišťského klubu Mír. Koncert skupiny, hrající momentálně ve hvězdném složení Andršt - Kulhánek - Holeček - Zelenka, začíná ve čtvrtek 7. 3. od 20 hodin. Kytarista Luboš Andršt neměl nikdy v úmyslu žít ve stínu svého slavného bratrance, zpěváka a kytaristy Petra Jandy. Amatérsky začal hrát rock v kapele Roosters už v roce 1966. Zahrál si s George & Beatovens, Framus Five, Jazz Q, aby nakonec v roce 1973 založil společně s Ivanem Khuntem, Jaroslavem Erno Šedivým a Vladimírem Padrůňkem skupinu Energit. Během let se v kapele vystřídalo několik dalších muzikantů (Vladimír Mišík, Anatoli Kohout, Emil Viklický) a v roce 1980 se Energit rozpadl. V novém století byl však Energit oživen. V dubnu roku 2017 kapela vydala úspěšné album Time's Arrow a při této příležitosti obnovila koncertní činnost naplno.