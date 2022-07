Právě se Slavií se toho ve Šmicerově kariéře pojí opravdu hodně. Sem v mládeži přišel, tady začal hrát ligu a odtud také později odešel do světa. Fotbal si zahrál ve francouzském Lens i Bordeaux a největších úspěchů dosáhl v anglickém Liverpoolu, se kterým vyhrál Ligu mistrů.

Po zahraničních angažmá ale Šmicerovy kroky mířily zpátky do našeho hlavního města a do (nového) Edenu.

Není proto divu, že bývalý vynikající fotbalista, který v současnosti žije v městské části Dolní Chabry na severu metropole, zná pražská zákoutí opravdu velmi dobře.

Legendární Panenka: Strašně rád bych hrál více, ale nohy už říkají ne

„Co se týče dob, kdy jsem ještě hrál, vždycky jsem se chodíval proběhnout k nám do Čimického lesa. Jinak mám ale asi nejradši historické centrum Prahy,“ odkrývá Šmicer.

„Procestoval jsem prakticky celý svět, ale Praha je opravdu krásná. Mám rád klasickou procházku po historickém centru. Třeba z Václaváku, přes Staromák až na Hrad. Potom si člověk může projít uličky na Malé Straně. Právě tyhle historické uličky v Praze se mi strašně líbí,“ prozrazuje někdejší záložník přezdívaný Štístko.

Během kariéry na pivo ne

„Když vím, že v sobotu nebo neděli nemám co dělat, tak se jdeme projít, někde se stavíme na dobré jídlo, skleničku vína a jdeme dál. Zastavíme se v pár restauracích a uděláme si příjemný den. V takovém prostředí je to super,“ dodává.

V době po konci aktivní hráčské kariéry zůstává prostor taky na posezení nad sklenicí dobře načepovaného piva. I pro tyto účely má Šmicer svoje oblíbená místa, která nikdy nezklamou.

„Bydlím v Dolních Chabrech, takže nejoblíbenější místo, kam na pivo, je pro mě hospoda U Trumpety. Mají tam tankovou Plzeň, takže na ni nemusím až do centra. Když už tam ale jedu, tak tam mám oblíbenou hospodu Katr, kterou vlastní kamarád,“ uvádí člen hnutí Fevoluce.

Šmicer: Důvěra se buduje, ale pomalu. Další kandidatura? Byl bych za zoufalce

„Pravidelně jednou za měsíc ještě chodíme s partou bývalých fotbalistů k Tygrovi. To je tradice, která už funguje přes dvacet let. Když jsem hrál, tak to nešlo, abych chodil pravidelně na pivo,“ přidává Šmicer svůj poslední pražský tip.

Den dalšího setkání se ale jen tak nedozvíte. Zkuste dorazit a třeba se potkáte…