„Brno mi přijde skvělé v tom, že je dostatečně velké na to, aby tady bylo skoro všechno, co si člověk představuje, ale zároveň tu nejsou davy turistů. Vždycky se dají najít háčky, ale není tady něco, co by se mi nějak moc nelíbilo,“ podotkl závodník, jenž opustil svět rychlých kol v roce 2019. Ale ne tak úplně.

Nejvíc času logicky dál tráví na Masarykově okruhu, který vlastní jeho otec a kde odmalička sbíral motocyklové dovednosti.

V současnosti je otec dvojčat Julie a Karla jedním z instruktorů tamější motoškoly. Své zkušenosti tak předává dalším. „Okruh je stoprocentně můj druhý domov. Trávím tam hodně času. Když jsem v Brně, tak tam zajedu každý den, to znamená fakt klidně sedm dní v týdnu. Pak tam třeba čtrnáct dní nejsem, ale obecně tam jezdím hodně často," zmínil bývalý motocyklista.

Doma na okruhuZdroj: se souhlasem Karla Abrahama

Nejen na brněnské dráze je ale k zastižení. Rád navštěvuje třeba Brněnskou přehradu.

Bungee jumping

„Je to hezké místo, kde se dobře prochází, běhá nebo jezdí na kole. Rád taky chodívám do města třeba posedět, i když na to teď s dvojčaty není moc času,“ prohlásil vítěz Grand Prix ve Valencii v roce 2010 v prostřední kubatuře do dvě stě padesáti kubických centimetrů.

Fanoušci ho mohou potkat taky při zápasech hokejové Komety Brno. „Není to tak, že bych chodil na každý zápas, ale někdy na hokej zajdu. Pasivně jde asi o můj nejoblíbenější sport, i když jsem aktivně hokej nikdy nehrával. Hraju třeba squash, chodím i do posilovny,“ přiblížil Abraham své koníčky.

Před třemi roky si při doprovodné akci před Grand Prix České republiky v Brně vyzkoušel s dalšími motocyklisty hokej spolu s hráči Komety, třeba s centrem Petrem Holíkem.

Jeho velkou zálibou jsou extrémní sporty. „Proto jezdím rád na letiště do Prostějova, kde skáču bungee jumping," řekl.

Karel Abraham a tandemový seskokZdroj: se souhlasem Karla Abrahama

Doma je doma. „Jiné oblíbené místo kromě Brna moc nemám. Jsem zvyklý už z kariéry, kdy se pořád cestovalo, jezdit vždycky jinam. Než abych se na nějaké místo vrátil, radši se jedu podívat jinam. Třeba nedávno jsem byl při policejní akci u Sloupsko-šošůvských jeskyň. Je to krásné místo, ale že bych tam jezdil pravidelně, to ne," uzavřel Abraham.