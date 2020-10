Županiče, který kdysi sdílel s Fialou hereckou šatnu, zpráva o jeho smrti zasáhla. "Byl to hodný, rovný chlap. Měli jsme se hodně rádi," řekl Županič ČTK. S Fialou se viděl naposled letos v srpnu, kdy mu přišel popřát k 95. narozeninám. Fiala, který už v té době nebyl podle Županiče v dobrém zdravotním stavu, si při té příležitosti posteskl, že na něj herečtí kolegové zapomínají.

Karel Fiala se proslavil titulní rolí ve filmovém muzikálu Limonádový Joe aneb Koňská opera. Úspěch filmu, jejž natočil režisér Oldřich Lipský podle předlohy Jiřího Brdečky, byl ale pro Fialu trochu prokletím.

"Ten film se prodal skoro do celého světa, tím pádem takové ty věci jak dělal Labakana, Dařbujána a Pandrholu, tak se na to zapomnělo a všichni ho znali jenom jako 'limonádníka'," vysvětloval Županič, podle kterého je to v herecké branži poměrně běžné. "To se stane, že člověku dají hlavní roli, a takový ten potenciál se u něj v uvozovkách vyčerpá. Oni potom řeknou: Jo, to je ten 'limonádník," dodal Županič.

Vondáčková: Byl milý a noblesní

Režisér a scénárista Roman Vávra natočil v roce 1999 dokument o legendární rozhlasové stanici 90. let Rádiu Limonádový Joe, v němž se objevil také Fiala. "To byl spíš takový fórek, že se tam vyskytl, ale bral to vstřícně, takže já mám vlastně jen takovou strašně fajn vzpomínku," řekl ČTK Vávra. "Byl to pro mě jeden den s ním ve skvělé společnosti, nemachroval, byl skromný, měl smysl pro humor," dodal filmař.

Rádio Limonádový Joe postavené na humoru a protagonistech divadla Sklep, se stalo fenoménem samo o sobě a dokument se věnoval primárně jemu.

"Hnali jsme ho na rotoped," vzpomínal Vávra na natáčení. "Vůbec nebral úkorně, že v Limonádovém Joe místo něj zpíval Karel Gott, což od něj bylo velkorysé," dodal.

S Karlem Fialou se při natáčení hudební pohádky Šíleně smutná princezna setkala zpěvačka Helena Vondráčková. Fiala měl ve filmu vedlejší roli jezdce, zatímco Vondráčková byla ve slavné české pohádce obsazena do hlavní role princezny. "Byl velmi milý, noblesní a společenský," vzpomíná Vondráčková. "Vždy jsem se ráda dívala na film Limonádový Joe, a tak bylo pro mne setkání s panem Karlem Fialou nezapomenutelným zážitkem," dodala.