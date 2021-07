Její manžel, filmař Nick Guthe, nyní pro americká média vypověděl o celém trápení své manželky. Snaží se upozornit americkou vládu, aby investovala do výzkumu dlouhodobého covidu a snažila se najít prostředky na vytvoření účinné léčby. „Nyní je velmi těžké, aby si lékaři vůbec začali všímat a poslouchat člověka, který má dlouhodobý covid," řekl Guthe pro CNN.

Lékaři v současné době vědí o takzvaném dlouhodobém covidu stále málo. Nedá se nijak určit, u koho z pacientů se nákaza rozvine v dlouhodobý problém. Ani to, jakou podobu déle trvající potíže budou mít. Účinná léčba neexistuje, dají se korigovat jen projevené příznaky. Podle ředitele amerického Národního institutu zdraví Francise Collinse dosavadní výzkumy ukázaly, že u deseti až třiceti procent lidí, kteří dostanou covid-19, se mohou vyvinout dlouhodobé zdravotní problémy.

Jejich přesná podoba se nedá předem určit. „Jsou to potenciálně stovky symptomů. Může to být únava, problémy s dýchaním, nespavost, horečky, potíže se zažíváním, psychické potíže, poškození orgánů - a to všechno může přetrvávat měsíce. Rovněž intenzita těchto problémů je na škále od mírných projevů až po takové, které člověku znemožňují vést běžný život," uvedl Collins v únoru letošního roku.

Padesátiletá herečka Ferrerová patřila mezi ty případy, kdy byly projevy potíží nesnesitelné. Trápily ji přes rok. Tak velmi, že se rozhodla, že raději nechce žít. „Vše začalo minulé léto, neočekávanou a mučící bolestí v noze," popsal první příznaky Guthe pro CNN.

Postupně se přidávaly další problémy. „Následovaly obtíže s trávením. Heidi trápily bolesti celého těla. Srdce jí prudce bušilo už jen když chtěla vstát z postele. Několik týdnů před smrtí se přidaly neurologické třesy. Ty ji nenechaly, aby spala více než hodinu denně," řekl Guthe.

Lékaři zpočátku nedokázali zjistit, že jde o dlouhodobý covid. „Trvalo měsíce než byly potíže konečně označeny za dlouhodobý covid. Potvrzení této diagnózy se manželé dozvěděli den před Heidinou sebevraždou," píše CNN.

My beautiful angel, Heidi, passed over tonight after a 13 month battle with Long Haul Covid. She was an amazing mother. She fought this insidious disease with the same ferocity she lived with. I love you forever and I'll see you down the road. pic.twitter.com/f22vbZ5K25