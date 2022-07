Komedie Mlčeti zlato nemá moc daleko k reálnému životu. Řeší stará tajemství, která měla zůstat skryta, ale verbální nešikovností se dostanou na světlo. Dokážete si představit, že byste podobné hovory o nevěře vedla i se svým skutečným manželem? Nedokážu, ale je dobré, že jsem herečka a že to můžu zahrát. Ta komedie mě strašně baví. Bavila mě, už když jsem ji četla, a i ta práce na ní byla hezká. Honzu mám opravdu moc ráda, myslím, že nám to spolu jde. Některým hercům trvá dlouho, než si na sebe zvyknou, ale nám to šlo už od začátku přirozeně.

S Honzou jste dlouholetí kamarádi. Bylo o to jednodušší představení společně připravovat?

Myslím, že jo. I lidé, co to viděli na generálce i na zájezdech, říkali, že je mezi námi určitá chemie a že je vidět, že se máme rádi. Doufám, že to z toho bylo patrné i při premiéře.

Hrajete Clémence, matku a manželku, která se před manželem prořekne, že jeho syn možná není jeho syn. Ztotožnila jste se s ní v něčem?

Musím přiznat, že jsem se s ní ztotožnila kompletně. Navíc i ona má manžela, který jí byl nevěrný, není to jednostranné. Nedělalo mi to problém se s ní sžít.

Jaký máte vůbec názor na nevěru?

Pokud už má někdo potřebu podvádět, tak by to měl dělat alespoň tak, aby toho druhého nezraňoval. Tohle je komedie a je tam spousta vtipných míst, kterým se lidé zasmějí, ale v reálu to obvykle moc k smíchu nebývá, spíš to zraňuje a bolí. Kdysi mi byl také jeden partner nevěrný, nedokázal se s tím vyrovnat a řekl mi to. A mě to tenkrát strašně bolelo, takže vím, že to není nic příjemného.

Je to poprvé, co hrajete s Honzou na divadle manžele?

Ano, poprvé a také je to poprvé, co hrajeme v Divadle Lucie Bílé. Ale jak to vzniklo, vám úplně nepovím, to by věděl spíš Honza, protože dostal od Lucky Bílé nabídku. Ptali se ho, koho by chtěl za manželku, a on řekl mě, což mě moc potěšilo a děkuju mu za to.

Kromě toho spolu pořád ještě natáčíte Ordinaci v růžové zahradě, pokud se nemýlím…

Ano, pořád ještě natáčíme Ordinaci a také spolu moderujeme ve Zlíně festival. Jsme spolu poměrně často, ale nevadí nám to. Ponorkou netrpíme. (smích)