Už několik hodin před dnešním soudním stáním policie rušnou ulici před budovou soudu uzavřela, aby se tam mohla konat demonstrace na podporu zpěvačky. Přišlo na ni asi sto lidí, kteří se dožadovali toho, aby zpěvaččin otec přestal být jejím opatrovníkem. Zpívali také hity Spearsové, jako Toxic a Baby One More Time. Britská BBC uvedla, že také v centru Londýna se ve středu sešli lidé podporující kampaň FreeBritney (Osvoboďte Britney).

James Spears se opatrovníkem své dcery stal v roce 2008 poté, co se kvůli problémům s psychickým zdravím i v osobním životě zhroutila. Od roku 2019 ale Spears nesl už jen odpovědnost za finanční záležitosti nyní 39leté zpěvačky, o její osobní život se stará odbornice určená soudem. Nově se správcem jejího majetku stal účetní John Zabel, kterého do této funkce Spearsová sama jmenovala.

Spearsová a její advokát se soud snažili přesvědčit o tom, že odvolání Jamese Spearse z funkce opatrovníka je nutný první krok k "ukončení kafkovské noční můry, do níž byla uvržena".

Nynější rozsudek je považován za významné vítězství zpěvačky, která o zrušení opatrovnictví žádala už delší dobu. Letos v červenci před soudem správcovství označila za kruté. Mathew Rosengart, právník, kterého si Spearsová najala v červenci, jejího otce obvinil, že po své dceři chce výměnou za to, že se správcovství vzdá, dva miliony dolarů (asi 44 milionů korun).

Soud v Los Angeles dnes rozhodl, že otec popové zpěvačky Britney Spearsové už nebude jejím opatrovníkem. Informovala o tom agentura AP, která připomíná, že James Spears kontroloval finanční záležitosti své dcery 13 let.

