VIDEO: Co vyplývá z rozsudku v kauze Johnny Depp versus Amber Heard?

Když soud začátkem června konečně sdělil rozsudek v případu amerického herce Johnnyho Deppa a jeho exmanželky Amber Heard, většině lidem, kteří tuto kauzu sledovali, se ulevilo. Ihned započaly dlouhé debaty o tom, co celý tenhle soud znamená pro hnutí MeToo, které se snaží podporovat oběti sexuálního násilí a je jedno z nejdiskutovanějších témat posledních deseti let, zvláště poté, co přišel první větší obrat.