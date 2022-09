„Člověk už se se snaží být nad věcí, ale před každým zápasem, je jedno, jestli je to evropská nebo naše liga, musí být taková ta nervozita a napětí. Jinak by to bylo špatně. U každého je vidět zdravá nervozita, ale převládá natěšení,“ říká odchovanec klubu.

Jak moc máte nastudovaného soupeře?

Musím přiznat, že jsme se zatím soustředili na sebe. Video máme až dnes a zítra v den zápasu. Ale můžu říct, že je to silný celek. Partizan a Červena Hvězda jsou dva nejsilnější a nejslavnější srbské kluby. Partizan hrál evropské pohár nedávno se Spartou, přes kterou postoupil, takže to bude těžký soupeř.

Kde myslíte, že bude srbský klub nejsilnější?

Budou dobří na balonu. Uvidíme, jak to budou mít s týmovostí. My hrajeme doma, odehráli jsme tady dobré zápasy, jak s Fenerbahce, tak třeba v neděli proti Slavii. Myslím, že z hlediska skupiny to bude klíčový zápas. Pokud uspějeme, tak můžeme pomýšlet, že si ten pohár zahrajeme i na jaře.

Zdroj: Libor Kopl

Je podle vás favoritem zápasu Partizan Bělehrad?

Co se týče města, rozpočtu a dalších věcí, tak na papíře může být Partizan favorit. Na druhou stranu se fotbal dneska už tak vyrovnává, že i malému klubu se může stát, že porazí evropský velkoklub. Viděli jste to sami na našem příkladu, když jsme přešli přes AIK Stockholm. My v uvozovkách malé Slovácko je budeme chtít potrápit, stejně jako Kolín a Nice. Nic nevzdáváme – deme do toho.

Srbský klub dostal v předkole od maltského Hamrumu čtyři branky. Může být z tohoto pohledu jejich defenzíva zranitelnější?

My jsme v Plzni dostali tři góly, takže to samé si můžou říct oni o nás. Znovu říká, žádné detailnější video jsme neměli. Zatím přesně nevím, ale jak znám trenéra a trenérský štáb, tak něco vymyslí. Očekáváme, že to bude honičky i vzadu, na evropské scéně už se jinak ani nehraje. Musíte udělat minimu chyb.

Zvedla vám před zápasem náladu nedělní remíza proti Slavii?

Myslí, že jo. Herně jsme na tom nebyli špatně ani proti Liberci, to jsem nezvládli některé situace. Plzeň byla hodně efektivní, držela balon. Také proti Slavii měl zápas výborné parametry. Ty výkony nebyly úplně špatné, jen jsme dostali blbé góly. Výkon proti Slavii nám naznačil, že jsem schopni hrát i s mančafty evropského formátu.

Slovácko trápí v posledních zápasech neproměňování šancí. Věříte, že se to proti Partizanu zlomí?

Věřím, tři góly jsme dali naposled proti švédskému AIK, v Plzni nic, s Libercem jeden, v neděli jeden. Chce to zvlášť doma dát víc branek. Je to o efektivitě, je dobré, že se do šancí dostáváme, ale musíme zlepšit produktivitu.

Od začátku srpna hrajete dva zápasy v týdnu. Sedí vám to, nebo je znát i únava?

V tom není problém. Ze začátku se sestava víc točila, teď už to trenér tak netočí. Už nezbývá čas na nic jiného jenom na regeneraci a zápas. Už jsi mezi zápasy nevyjedu na kole, nebo nejdu pinkat tenis. Teď se bavím o mně a Milanovi (Petrželovi). Tak to je, když to tak nebude, ta nemůžeš podávat kvalitní výkony.