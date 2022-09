„Z naší strany byl první poločas výborný. Partizan jsme do ničeho nepustili. Lítalo jim tam hodně centrů, měli jsme hodně šancí. První půlka byla úplně pod naší kontrolou,“ hodnotil úvodní dějství Jan Kalabiška a přidal pohled na plný stadion. „Byl to super pocit. Vedli jsme o dvě branky, atmosféra byla nádherná.“

Druhá půlka už byla o něčem jiném. Slovácko zkolabovalo a během patnácti minut od oslabeného soupeře třikrát inkasovalo. Do vedení šel Partizan.

„Nechápu, že si necháme dát tři branky za tak krátkou dobu. Zbytečná ztráta, přišel roh. Střela z dálky, asi pro nás smolný gól – Filip to ještě tečoval. To je nakoplo. Přidali další dvě branky. To jsme si měli pohlídat a zápas dovést do vítězného konce,“ dobře věděl Jan Kalabiška.

Zklamaný Svědík těžce nesl ztrátu: Nechápu, proč se obraz hry takto změnil

Svěřenci trenéra Martina Svědíka srovnali až v 83. minutě. Převládá u střelce dvou branek spíš zklamání nebo bere z hektického zápasu remízu?

„Je to spíš zklamání, ale remíza asi zasloužená. Soupeř byl v deseti, my jsme vedli o dvě branky. Bušili jsem do nich, nakonec se to druhý poločas obrátilo. To si musíme pohlídat,“ znovu zopakoval dvougólový střelec, který vynechal nedělní šlágr proti pražské Slavii.

„Kali je starší hráč, musíme to trošku prostřídat, čekali jsme na vhodnou chvíli,“ povídal k jeho vytížení kouč Martin Svědík.