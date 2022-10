„Je potřeba vnímat kvalitu soupeře. Je otázka, co nám v útočné fázi dovolí. Známe jeho slabiny i silné stránky, podle toho se připravíme a uzpůsobíme strategii na utkání,“ říká před čtvrteční bitvou kouč Slovácka Martin Svědík.

Ze svěřenců postrádá jen ruského záložníka Vladislava Levina, naopak Daniel Holzer už je po problémech se zády fit.

Čeká vás třetí zápas v základní skupině Evropské konferenční ligy. V čem bude duel jiný oproti soubojům s Partizanem a v Kolíně?

Vzhledem ke kvalitě soupeře bude stejný. U Nice bych vypíchl individuální kvalitu hráčů, která je obrovská, a zkušenosti z jiných evropských soutěží nebo z reprezentací. Řada hráčů soupeře toho má opravdu hodně za sebou. V tomto je na tom Nice ze všech soupeřů ve skupině nejlépe.

Zaujal vás nějaký hráč v sestavě Nice?

Ať už je to velmi kvalitní útočník Delort, vzadu Dante, který v osmatřiceti letech hraje velmi solidně. Zmínit musím střední záložníky, krajní beky, ale tak bych mohl jmenovat celý tým. Soupeř má skvělé individuality, ale naše hra je zase založená na týmovém výkonu. Hrajeme v domácím prostředí, takže i my máme svoje zbraně.

Co říkáte tomu, že nejlepšími střelci mužstva jsou Kalabiška s Doskim?

Vypovídá to o tom, že máme silnou levou stranu. U nich se mi líbí rotace hráčů, jak se doplňují. Oba jsou zvyklí na pozicích, v postaveních se mohou prolínat. Myslím, že jejich výkony mohou ještě růst, že jejich spolupráce může být ještě lepší.

Na druhé straně nedávají branky útočníci. Trápí vás to?

Samozřejmě by bylo dobré, kdyby je dávali. Vidíme, že šance si vytvářejí, ale problém je s proměňováním, což je vidět hlavně v zápasech s kvalitními soupeři. Proti těm silnějším mančaftům nebo v zápasech, kdy se vám tolik nevede, každá zahozená tutovka mrzí o to víc. Viz třeba příležitosti Pišty Mihálika s Jabloncem, který mohl zápas převrátit do úplně jiní pozice. Je to blbé nejenom vůči týmu, ale i vůči jemu samotnému. Mohlo ho to nastartovat. Ale třeba ve Zlíně Libor Kozák pracoval velice dobře, udržel spoustu balonů, což je taky ocenění útočníka. Ale je pravda, že mi góly útočníků scházejí, stejně jako branky ze střední vzdálenosti nebo z vápna. Hrozně nás trápí standardní situace, se kterými si vůbec nepomůžeme a naopak z nich ještě inkasujeme. To jsou věci, které chceme ještě zlepšit.

Slovácko čeká hvězdné Nice. Netěším se na nikoho, tvrdí s úsměvem Petržela

Vidíte rozdíl v produktivitě mezi Jurečkou a Cicilou nebo právě Mihálikem a Kozákem?

Rozdíl v tom je. Cicilia ani Jurečka ale u nás taky nedávali góly hned. Venca ani na začátku moc nehrával. Regi měl dobrý nástup, ale pak byl zase vypnutý. Musíme brát v potaz to, že novým hráčům déle trvá, než si zvyknou na styl hry, mé požadavky. Platí to i u Trávníka. Na druhé straně moc času nemáme. Právě teď totiž máme nahuštěný program, hrajeme Konferenční lize.

Přesto hra Slovácka v Evropě baví, ale taky inkasujete spoustu branek. Co s tím?

Musíme to rozdělit. S Partizanem to pro mě byl rozporuplný zápas. Dostat tři góly proti týmů, který hraje v deseti, není dobrá vizitka. Toto utkání jsme zvládnout lépe. To samé v Kolíně, kde jsme dostali dva góly ze standardky a rovněž nás trápila defenziva. Na tyto zápasy to musíme mít vyladěné víc. Obranná fáze nebyla tak precizní jako jsme byli zvyklí. Možná to bylo na úkor toho, že chceme hrát hodně útočně. Možná to nesouvisí úplně s obrannou činností, ale po ztrátě míče máme hodně otevřených prostorů. Třeba Jablonec nás porazil tím, že měl spoustu volného místa. Chceme být aktivní, ale musíme se jinak chovat po ztrátě míče a mít defenzivu lépe zajištěnou, než jsme ji měli doposud.

Jaký máte vztah k francouzskému fotbalu? Sledujete ho nějak detailně?

Radši mám anglickou nebo německou ligu, ale francouzská liga je rovněž velmi kvalitní, nastupuje v ní spousta výborných hráčů. Jistě patří mezi pět nejlepších lig v Evropě. Opravdu si nelze vybírat a všichni soupeři jsou z těchto soutěží kvalitní.

Dost hráčů přišlo do Nice až teď. Je to na sehranosti týmu znát?

Toto je hrozně zrádné. Že nemají formu ve francouzské lize ještě nemusí nic znamenat pro evropskou soutěž. Každé mužstvo má své problémy, každý zápas je jiný. Je potřeba vidět, že Nice až na utkání s Marseille, kdy v domácím prostředí prohráli 0:3, moc branek nedostává. Je pravda, že útočná fáze může být otázka sehranosti, nebo také individualit. Ne vždy si to hned sedne, ale když se podíváte na jejich hru, tak kvalita jejich hry nebo zakončení je velká.