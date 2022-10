Nakonec ale vstal a zápas bez větších obtíží dochytal. Po závěrečném hvizdu domácí příznivce provokoval, ironicky jim zatleskal, za což vyfasoval žlutou kartu.

„Naše fanoušky mám rád, Je super, jak nás podporují, toto ale byla chyba jedince. Měl by za to být potrestaný,“ má jasno domácí kouč.

„Do fotbalu tyto věci nepatří. Ten, kdo to udělal, by si měl uvědomit, že tyto prohřešky jsou velice trestané a pro klub to znamená obrovskou pokutu,“ přidává.

Celek z Uherského Hradiště doma padl 0:1 a dál čeká na první výhru v evropské soutěži.

Čtvrteční duel v 54. minutě rozhodla laciná branka.

Útočník Pépé vystřelil zpoza vápna, skákavý míč Nguyenovi vypadl z náruče a mezi nohama se došoural až za brankovou čáru. „Hrozně mě mrzí, že jsme prohráli takto laciným gólem, protože kluci v defenzivě pracovali velice dobře. Tak, jak jsme byli v předcházejících zápasech střelecky úspěšní, tentokrát jsme se nedokázali prosadit,“ štve Svědíka.

Gólmana Ngyuena ušetřil, nijak zvlášť jej po další hrubce nepranýřoval.

„Chyby se stávají, na této úrovni jsou ale daleko víc vidět. O to smutnější je, že to rozhodne celé utkání,“ povzdechl si Svědík.

Pozici gólmana ale bude muset řešit.

„Je pravda, že chyby brankářů nás trápí už delší dobu. Snad na to budou reagovat a mužstvo svými výkony víc podpoří,“ přeje si.

Laciná branka Moravany na chvíli paralyzovala, sundala je dolů. Vzápětí trefil Pépé z podobné pozice břevno.

Trenér Svědík ale mužstvo nakopl trojitým střídáním. Domácí se zvedli, bojovali. V závěru favorita zmáčkli, ale moc šancí na vyrovnání neměli.

Nejblíže gólu byl po Kalabiškově vyhraném hlavičkovém souboji Petržela, pokus bývalého reprezentanta ovšem zneškodnil Bulka.

V nastaveném čase pak dorážel Kalabiška nad. „Zpátky do zápasu jsme se dostali až po prostřídání. Závěr byl z naší strany daleko aktivnější. Hrozili jsme z křídelních prostorů, ale v šestnáctce soupeře nám chyběla kvalita a také lepší výběr místa,“ posteskl si Svědík.

Nice závěr zvládl, těsné vedení 1:0 uhájil a slavní první výhru v základní skupině Konferenční ligy.

Svědíkův tým i přes závěrečný nápor zůstává s jediným bodem poslední. Odveta se hraje za týden ve Francii.