Trenér Martin Svědík chce dát bývalému zadákovi Jablonce a Kasimpasy, za kterou si během dvou a půl roku připsal v turecké lize rovných šedesát startů, čas.

„U něj je to trošku složitější. Měl velký výpadek. Na jaře odehrál jenom osm zápasů, s prvním týmem neabsolvoval letní přípravu. Trénoval buď sám nebo později s béčkem. Navíc teď byl na nějakém menším chirurgickém zákroku, měl týden volno, proto bude muset nejdříve trošku potrénovat,“ vysvětluje Svědík.

Břečka dohoní kondici v tréninku, zápasovou praxi bude sbírat i v třetiligové rezervě.

Po reprezentační pauze, která je na programu ve druhé polovině září, už bude nachystaný.

„Je to stoper, takže se do toho rychle dostane a bude co nejdřív použitelný,“ nepochybuje kouč.

Navrátilce ale nechce pustit na hřiště nepřipraveného. „Bylo by to proti němu i samotnému týmu,“ ví dobře Svědík.

S hráčem je na všem domluvený. Příchod Břečky samozřejmě vítá. „Jsem moc rád, že Tomáš přišel,“ přiznává.

„Vnímám, že je to hráč, který má ke klubu vztah, už tady působil. Navíc je to hodný kluk, svým charakterem zapadá do party, kabiny. Taky hráči to tak vnímají. Jde o velmi kvalitního obránce,“ říká Svědík.

V kontaktu s ním byl stejně jako manažer Šumulikoski delší dobu. „Je to přesně ten hráč, který zapadá do naší koncepce,“ míní. „Káca (Kadlec – pozn. red.) tady nebude věčně, možná je to jeho poslední sezona, takže jsme levonohého stopera potřebovali a teď si jej můžeme připravit jako náhradu,“ přidává.

Břečku zpátky na rodnou Moravu zlákaly i Evropské poháry. Osmadvacetiletý zadák je na soupisce Slovácka pro Konferenční ligu.

„Je super, že se vrací kluk, který tady působil. Hrál v zahraničí a musíme to na něm také postavit. Tomáš není zase tak starý, Slovácku má pořád co dát. Pro nás je důležité, aby se rychle dostal do zatížení. Samozřejmě nám pomůže,“ je přesvědčený kapitán Michal Kadlec.

Moravané v pondělí po třaskavém šlágru odpočívali, v úterý se začnou chystat na čtvrteční zahajovací duel základní skupiny Konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad.

Pokud zopakují nedělní výkon, nejsou proti srbskému gigantovi bez šance.

„Slavia je evropské mužstvo, každý rok hraje poháry. Pro nás to byla skvělá prověrka,“ pochvaluje si Svědík.

„Tempo bylo dobré. Hrálo se nahoru dolů. Byly šance, zajímavé utkání,“ přidal.

Zatímco v předcházejících týdnech sestavu více točil, proti Plzni a se Slavií nastoupila víceméně stejná zahajovací jedenáctka.

„Minulý týden byl o jeden den na přípravu a regeneraci méně, proto to bylo pro hráče těžší. Navíc proti takovýmto soupeřům musíme udržet určitou kvalitu a podle toho sestavu skládat,“ vysvětluje.

Že by měli být klíčový borci ve čtvrtek unavení, strach nemá. „Máme den navíc, proto jsme se toho nebáli,“ uvedl.

„Něco jiného je hrát v mikrocyklu neděle – středa a něco jiného neděle – čtvrtek. Dobře připravené mužstvo by to mělo zvládat,“ je přesvědčený.