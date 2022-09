Vzápětí na něj spadl další domácí zadák Kilian, nešetrně jej zasáhl. Sudí ale nechal pokračovat ve hře a za protesty udělil žlutou kartu nejen záložníkovi Trávníkovi, ale i nahněvanému kouči Svědíkovi.

„Jsem hrozně zklamaný Kalabiškovou šancí. Myslím, že to byl faul, protože si přece sám nesundá botu,“ uvedl trenér Slovácka.

„Že se to nepískne na takové úrovni je velice smutné. Kvůli rozhodování má pro mě utkání hořkou příchuť,“ dodal.

Také Kalabiška verdikt sudího těžce kousal. „Za mě to byla stoprocentní penalta. Škoda, že tady není video, protože jinak by ji musel nařídit,“ je přesvědčený pětatřicetiletý fotbalista.

„VAR by viděl, že mi přejel celou nohu a ještě mi vyzul kopačku. Nechápu, že to rozhodčí nepostřehl,“ diví se bývalý hráč Brna, Mladé Boleslavi či Karviné.

Stejné stanovisko zaujal i jiný krajní bek Petr Reinberk. „Za stavu 2:2 jsme měli kopat penaltu. Na Honzu Kalabišku to byl jasný faul,“ míní. „Přišlo mi to stejné jako na druhé straně, když fauloval Standa Hofmann. Bohužel to dopadlo takto,“ povzdechl si.

Jiný názor na zásadní moment měl Erich Brabec. Známý trenér a expert České televize ve studiu nedovolený zákrok neviděl. „Za mě to na penaltu nebylo,“ prohlásil v přímém přenosu.

Přestože fotbalisté Slovácka v Kolíně nad Rýnem smazali na zaplněném stadionu sedmého týmu Bundesligy dvougólové manko, nakonec po ofenzivní bitvě padli 2:4 a ve skupině D jsou poslední.

„Je to škoda, protože ve hře máme dobré pasáže a ukázali jsme, že můžeme hrát s těmito týmy i u nich, kde je bouřlivá atmosféra a diváci soupeře ženou dopředu. Budeme se snažit takto vlítnout i na Nice. Víme, že se s ním dá hrát,“ prohlásil prohlásil sebevědomě Kalabiška.

Mimochodem se třemi brankami nejlepší střelec Evropské konferenční ligy.„Samozřejmě to zní hezky. Jenom škoda, že to nepřineslo více bodů. Mohli jsme mít třeba čtyři, ale máme jenom jeden,“ štve Kalabišku.

Slovácko zlomila v Kolíně nad Rýnem penalta, i přes sympatický výkon padlo 2:4

Byl to právě vysoký halfbek, kdo krátce po změně stran ranou od břevna snížil a oživil šance Moravanů na obrat.

„O poločase jsme si řekli, že na ně zkusíme vlítnout, jako se to povedlo Partizanu proti nám. Že zkusíme dát kontaktní gól, což se nám povedlo,“ uvedl Kalabiška.

Vzápětí navíc domácí zmrazil Petržela povedenou ranou do šibenice.

„V tu chvíli mi bylo krásně, protože jsme vyrovnali na 2:2 a podařilo se nám dostat s Kolínem na kontakt,“ popisoval Petržela. „Bohužel nás soupeř za chviličku potrestal z penalty. Nevím, jestli byla nebo ne, ale je to škoda, protože předtím jsme se nadechli a po třetím gólu už bylo po nadějích,“ cítil.

V 64. minutě se vřítil do vápna Ljubicic, po souboji s Hofmannem upadl a rozhodčí Aranovskij odpískal pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe sám rakouský reprezentant, který poslal Fryštáka na druhou stranu.

„O poločase jsme si říkali, že do toho šlápneme, že zkusíme dát kontaktní gól a uvidíme, což se nám podařilo, pak jsme dokonce přidali i druhý. V tu chvíli mi trochu proběhl hlavou Partizan, ale soustředili jsme se dál, abychom nedostali třetí branku, bohužel přišla penalta, po které šli domácí do vedení a pak už to bylo těžké,“ povzdechl si Reinberk.

O deset minut později navíc přidal bundesligový celek definitivní pojistku, když Maina po rychlém protiútoku našel na zadní tyči zakončujícího Ljubicice.

České týmy nevyhrály v Německu v pohárech od září 2003 v posledních dvanácti zápasech.

Moravané ale v Kolíně herně nepropadli. Hostům k lepšímu výkonu pomohla i změna rozestavení ještě před vystřídáním zraněného Daníčka. „Už na přípravě jsme jsme si říkali, že soupeř hodně zahušťuje střed hřiště, takže více prostoru je na stranách, po kterých jsme chtěli hrát. Tím, že jsme přešly na tři stopery a dva halfbeky, měl jsme víc místa na útočné výpady,“ pochvaloval si Kalabiška.

Český tým sice po neubráněných standardních situacích prohrával po prvním poločase 0:2, ale již v první půli několikrát zahrozil a vypracoval si velké šance.

Tu největší měl Reinberk, ale gólmana Schwäbeho nepřekonal.

„ Myslím, že jsem to v první fázi udělal dobře. Dal jsem si to na levou nohu a měl prostor na zakončení. Akorát to nešlo k tyčce, jak jsem chtěl, ale víc na gólmana,“ popisuje Reinberk. „Mrzí mě to, ale kdybych si to dal na pravou, tak mi to soupeř zblokuje,“ tuší.

Tým z Uherského Hradiště, který startuje v hlavní fázi pohárů poprvé, nezvítězil ani ve třetím soutěžní utkání proti německému soupeři. V roce 2003 podlehl dvakrát Wolfsburgu v dnes již neexistujícím Poháru Intertoto.

Výkon protivníka ale musela ocenit nejen stovka příznivců Slovácka, ale i hluční domácí fandové, kteří vytvořili skvělou kulisu. „Němci jsou tím známí, že umí udělat atmosfér. Lidé tady chodí na zápasy, fotbal je pro ně svátek. Počítali jsme, že tady bude plno. Jsme rádi, že přišli i na nás,“ těší Petrželu.