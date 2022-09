„Je to hráč, který se vrací do známého prostředí. Víme, co od něj můžeme čekat a jaký je člověk, takže si myslím, že nám zajišťuje budoucnost. Jsem rád, že jsme se dohodli a že je to další odchovanec klubu, který se vrací domů,“ říká k příchodu sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Břečka je odchovancem Slovácka a v modrobílých barvách poprvé nakoukl do ligy. V české nejvyšší soutěži odehrál v dresu Slovácka a Jablonce 98 ligových zápasů, ve kterých zaznamenal tři branky. Poslední tři sezony strávil v turecké Superlize, kde v dresu Kasimpasy absolvoval 60 zápasů, připsal si jeden gól.

Nyní se stal znovu hráčem Slovácka. „Jsem rád, že jsme se dohodli a vracím se na místo, kde to dobře znám. Klub za poslední roky ušel velký kus cesty a bude hrát základní skupinu Konferenční ligy. Těší mě, že budu u toho,” uvedl rodák z Prasklic na Kroměřížsku.

Břečka po vzájemně dohodě ukončil své působení v Turecku a i na přání trenéra Svědíka se vrací do Uherského Hradiště. „Slovácko, které čeká nádherný i náročný podzim v evropských pohárech, hledalo kvalitního a zkušeného stopera. Tomáš stoprocentně naplňuje představy realizačního týmu Slovácka, on sám dostane možnost ukázat své dovednosti v ambiciózním a skvěle vedeném klubu,“ říká šéf fotbalové sekce agentury sport Invest Viktor Kolář.

Břečka by však nemusel být poslední posilou Slovácka před koncem přestupního období.

Trenér Svědík by si moc přál ještě středního záložníka, činovníci z Uherského Hradiště ale pečlivě vybírají a zvažují. „Nejsme klub, který bude bláznit,“ upozorňuje Šumulikoski.

Vedení Slovácka ani po historickém postupu do základní skupiny Konferenční ligy nemíní rozhazovat, nesmyslně utrácet těžce vydělané peníze za drahé, ale neperspektivní, posily.

„Nechceme brát hráče na pár zápasů, na jeden rok, ale na delší dobu. Navíc někam jsme se posunuli, takže kvalita musí být trošku vyšší. Vím, že když přivedu pět borců, ne každý z nich se dostane do základu. My ale potřebujeme, aby byli nachystaní na další náročnou sezonu,“ vysvětluje manažer.

„Nechceme bláznit. Naopak, pracujeme na tom, aby to vyhovovalo všem. Máme nějakou koncepci, které se budeme držet. Víme, co děláme,“ tvrdí.