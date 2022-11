Nutno dodat, že tentokrát byla díky nešikovnosti Jana Kalabišky správně odpískaná. To potvrdil i sám hráč.

„Byl tam souboj Páti Šimka, chtěl jsem si balon nechat spadnout na nohu, neviděl jsem za mnou hráče. Nejdřív mě trefil do hlavy nebo do ramene a pak vyletěl balon na ruku. Měl jsem ruce zbytečně nahoře, takže penalta byla zasloužená.“

Druhý poločas začalo Slovácko znovu aktivně. Šest minut po přestávce vychytal Popovič tečovanou střelu Šimka. Obránce Slovácka už měl ruce nahoře, balon nakonec v síti neskončil. Dvacet minut před koncem prudce centroval Kalabiška, ale střídající Mihálik na centr těsně nedosáhl.

„Hráli jsme aktivně, oni nechtěli inkasovat a spoléhali spíš na brejky. Nevím, jestli hráli na remízu, nebo my jsme byli tak aktivní. Byli jsme lepším týmem, hráli jsem uvolněně. Škoda výsledku proti Kolínu, dnes bychom hráli o postup. Byl by to úplně jiný zápas,“ povídá krajní bek Slovácka.

Děti v hledišti? Strašné, ulevil si Mihálik. Gólovou ránu lízl chráničem

Slovácko mělo poslední pohárový zápas odehrát před prázdnými tribunami kvůli trestu za chování diváků, nicméně reglement UEFA umožňuje v takových případech pustit do hlediště děti. Partizan to využil a v ochozech bylo odhadem až dvacet tisíc mladých fanoušků.

„Jeli jsme sem s tím, že bude prázdný stadion, ale děti vytvořily dobrou atmosféru, bylo to pro nás nečekané. Šest zápasů v Evropě bylo báječnou zkušeností pro všechny, je to něco jiného jako liga," hodnotí pohárovou cestu Jan Kalabiška.

Nicméně evropská pouť Slovácka je u konce. Aktuálně se bude muset soustředit na ligovou soutěž. Přepínání mezi ligou a Evropou svěřencům Martina Svědíka moc nešlo.

„Plzni se to daří hezky. My hrajeme poháry poprvé. Myslím, že kdyby se nehrála Konferenční liga, tak budeme v lize daleko výš. Musíme se od remízy v Bělehradě odrazit k ligovým zápasů,“ dívá se nedělnímu duelu proti Pardubicím Jan Kalabiška.