Domácí brankář Filip Nguyen přitom předtím další pokutový kop chytil.

„Je strašné, že tu není VAR. Na druhé straně je otázka, jestli to rozhodčí chtěl. Já si myslím, že to udělal vědomě a o to je to smutnější. A nikdo mě nepřesvědčí o tom, že to nebylo jinak, protože rozhodování zavánělo velkou tendenčností,“ prohlásil natvrdo kouč Slovácka Martin Svědík.

Sporné verdikty sudích provázaly celek z Uherského Hradiště také v předcházejících zápasech skupiny D, v pátečním duelu byl ale výkon arbitrů zřejmě nejhorší.

„Já jsem to viděl jenom v zápasech s Kolínem. Tam nás poškodili ukrajinští rozhodčí, tady zase ti gruzínští. Je těžké se s tím vyrovnat,“ povzdechl si.

Podívejte se: Sporná penalta přinesla Slovácku porážku i konec v Evropě

Osmačtyřicetiletý pardubický rodák dobře ví, že vítězi MOL Cupu už stejně nikdo body nevrátí.

„Ať si to vyhodnotí jiní pánové, kteří o tom rozhodují, ale na této úrovni by se takovéto věci neměly stávat, protože to znehodnocuje pověst soutěže, kterou by sudí měli pískat férově,“ má jasno.

I když těsně po zápase byl v útrobách stadionu pořádně slyšet, před novináři se již zklidnil.

Výkonem rozhodčích se zabývat nechtěl. „Jsem trenér. Můžu si všímat mých svěřenců a našeho mužstva. Rozhodčí ať si hodnotí někdo jiný,“ říká.

„Hráči nějaké chyby udělali, pustili soupeře do nějakých šancí, na druhé straně to pro ně bylo strašně složité, protože utkání, které klidně mohlo skončit 0:0, rozhodly sporné momenty. Těžko tomu týmu něco vyčítat,“ ví dobře.

Slovácko je ale v Evropě nováčkem, proti zvučnějším protivníkům bylo za otloukánka. Byť se sympaticky rvalo a v žádném z duelů nepropadlo, nakonec končí již ve skupině.

„Soutěž hrajeme první rok. Každý zápas jsme odehráli na hranici svých možností. Je jasné, že s kvalitou soupeřů přijdou i nějaké chyby, ale za pracovitost a organizaci v defenzivě musím mužstvo pochválit,“ prohlásil.

Doufám, že si budou Slovácko v Kolíně pamatovat, přeje si kapitán Kadlec

Slovácko ví, že skončí poslední, zatím získalo čtyři body.

Do Bělehradu k poslednímu utkání ale rozhodně nepojede jenom na výlet.

„Je škoda, že jsme si neuchovali šanci na postup, remíza byla blízko. Motivaci ale pořád máme. Ať už jsou to body do koeficientu nebo peníze pro klub. Pořád máme o co hrát,“ burcuje.

„Navíc je potřeba si vážit každého zápasu v evropské soutěži, protože jsme menší provinční klub a pro každého z nás je to výborná zkušenost,“ přidal.

Kadlec a spol. naberou fyzické i psychické síly o víkendu.

Zítřejší duel na Spartě byl totiž odložen, odehraje se až po utkání v Bělehradu. „Je super, že nebudeme tolik hrát a můžeme se v klidu nachystat na Partizan, ale očekávám, že utkání odehrajeme někde mezi souboji s Pardubicemi a Hradcem, takže tomu neunikneme, akorát to bude později,“ dodal.

Odložené utkání 14. kola první fotbalové ligy mezi Spartou Praha a Slováckem se nakonec odehraje ve středu 9. listopadu od 19.30.