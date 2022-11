„Na to, že jsme v zápase udělali pár změn, tak to byl velmi slušný výkon. Jen škoda toho výpadku v prvním poločase, kdy jsme si nechali dát gól z penalty. Mužstvo jinak musím pochválit, pracovalo dobře. Byla to velmi důstojná tečka za Konferenční ligou,“ prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.