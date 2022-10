„Bohužel jsme dostali smolný gól, takže porážka mrzí o to víc. V závěru jsme měli velký tlak. Dost jsme soupeře zmáčkli, ale Nice dobře bránilo. Vzadu má vysoké a silné hráče, skvělé individuality. Nejlepší tým, se kterým jsme hráli. Celkově to byl těžký zápas, ve kterém moc šancí nebylo, takže by mu spíše slušela remíza,“ míní stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Tým z Uherského Hradiště srazila hrubá chyby gólmana Nguyena, kterému propadla nepříliš prudká a umístěná střela útočníka Pepého z dvaceti metrů.

„Šlo to doprostřed, takže kdyby to Filip vyrazil před sebe, nějak bych to odkopl, ale takto mu to nějak proklouzlo do sítě,“ mrzí Hofmanna. „Pépé sám nečekal, že to skončí v bráně,“ míní mostecký odchovanec.

Nguyenovi ale po utkání nic nevyčítal. „Nemá cenu mu nic říkat,“ věděl. „Prostě udělal chybu, což se stává. Myslím, že ho podpoříme a jedeme dál,“ přidává.

Zatímco brankář Slovácka nijak nezářil, někteří hostující borci předvedli svoji extratřídu. „Pépé byl fantastický,“ vysekl poklonu jedinému střelci Hofmann. „Věděli jsme, že má výbornou levou nohu. Podle mě je to furt mladý kluk, výborný hráč,“ ocenil protivníka.

Druhý forvard Laborde, jenž nahradil zraněného střelce Delorta, už tolik vidět nebyl. „S tím jsme si poradili,“ souhlasí dvaatřicetiletý zadák.

Mihálik: Doufám, že postih nebude tak veliký, aby nám třeba nezavřeli stadion

Na trávníku vyčníval hlavně Khephren Thuram. Syn mistra světa Liliana Thurama nekazil. Zastavoval akce Slovácka, kraloval ve středu pole. „Když to zabalil s míčem, byla jediná šance, že do někoho nabourá. Chytat ho někde, to podle mě nejde,“ říká Hofmann.

Ale ve druhé půli už francouzský tým tak dominantní nebyl. Hlavně za stavu 1:0 se nikam nehnal, čekal na konec.

„Hráči Nice to spíše obehrávali, do zakončení se moc netlačili. Spíš drželi balon a sázeli na krátké přihrávky. Takhle to hrají i v lize.,“ upozorňuje. „Je těžké jim sebrat balon, protože jsou neustále v pohybu a nekazí přihrávky. Proto jsme si chtěli na to počkat,“ pokračuje.

Parta kouče Favreho se v závěru pouze bránili. Zdržovali, simulovali, umě kouskovali hru. „Pro tři body dělali všechno. Asi bychom se nechovali jinak,“ uvedl Hofmann.

Na absenci štěstí nežehral, spíš mu vadila jiná věc. „Ve skupině jsme nováčkem a rozhodčí nás tak berou. Silnějším týmům přidávají nějaká procenta,“ cítí. „Bodů bychom si zasloužili asi víc, ale musíme být vděční, že tu jsme. Zatím sbíráme zkušenosti,“ připomíná.

Za týden fotbalisté Slovácka poznají, jaké to je hrát v Evropě bez diváků. Disciplinární komise UEFA totiž potrestala "Orly" za chování fanoušků v duelu s Kolínem nad Rýnem. „Moc mě to mrzí, protože na plné stadiony jsme se těšili nejvíc,“ přiznává Hofmann. „Žádná výhoda to pro nás nebude. Domácí nás totiž těžko podcení,“ dodává.