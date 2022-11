„Hráč chtěl prodloužit balon, kopl do mě a přitom spadl. Jak jsem byl na zemi, tak mi ještě nějak zavadil o nohy a spadl. Hlavní rozhodčí to ani pískat nechtěl. Penaltu nařídil až na popud svého asistenta. Je to pro mě nepříjemné. Kluci devadesát minut dřou a stane tohle,“ smutnil.

První pokutový kop bundesligový tým už šest minut po přestávce. Po souboji Michala Trávníka se Sargisem Adamyanem putoval arménský forvard k zemi. Rozhodčí neváhal a ukázal na bílý puntík. „První penaltu jsem neviděl, byl jsem od toho daleko, ale Tráva říkal, že vůbec, že nebyla. Druhá za mě taky ne,“ má jasno.

Porážku 0:1 a konec v evropských pohárech nevstřebával snadno. „Jsme zklamaní, minimálně bod jsme si zasloužili, ale nemáme opět nic. Přitom jsme podali dobrý výkon, ale dvě takovéto rozhodnutí nás stály body,“ štve Kohúta.

Rozčilený Svědík: Je strašné, že tu není VAR, ale rozhodčí to udělal vědomě!

Souhlasí s názorem, že v pohárových zápasech rozhodčí Slovácku moc nepřejí a většinu sporných momentů pískají ve prospěch movitějších mužstev. „Jsme nejmenší klub nejen ve skupině, ale v celé Evropě. Minisouboje a souboje na půlce rozhodovali rozhodčí ve prospěch soupeře,“ všímal si.

Moravané sice definitivně ztratili naději na postup do jarních bojů, motivaci před závěrečným duelem v Bělehradu ale neztrácejí. „Pořád se bude hrát o český koeficient, jako tým se můžeme v Evropě ukázat,“ říká rodák z Velké nad Veličkou, který na závěr vyzvedl atmosféru utkání.

„Trošku jsme se báli, že nepřijde po včerejšku tolik lidí, ale bylo to super. Pomohli tomu i němečtí fanoušci,“ dodal.