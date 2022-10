Proti byla hustá mlha, které dovolila odehrát pouze sedm minut. Více to ve složitých podmínkách nešlo.

„Myslím, že tohle fakt nikoho nenapadlo,“ poznamenal brankář Slovácka Filip Nguyen. „Po odloženém finále MOL Cupu jsem si myslel, že už jsem zažil všechno, tak už je to opravdu kompletní,“ přidává s úsměvem.

Už při rozcvičce mu bylo jasné, že mohou přijít problémy, nastat komplikace. I když hráči obou týmů po úvodním protažení zamířili do kabiny, aby se před důležitou bitvou doladili, nakonec se na trávník společně s týmem vrátili ještě dvakrát, pak se ještě dlouho hýbali a čekali na definitivní ortel.

Gruzínský sudí Kruašvili si ovšem dával na čas, verdikt vynesl snad až v poslední možnou chvíli.

„Rozhodčí řekl, že dá do deseti minut vědět. Nevím, proč to nerozhodl rovnou. Přišlo mi, že to trvá zbytečně dlouho. Posledních deset minut mi už přišlo zbytečných. Vždyť bylo jasné, že mlha tak rychle neustoupí,“ uvedl Nguyen.

I když se počasí před osmou hodinou na chvíli umoudřilo a mlha se zvedla, dali sudí pokyn ke hře. V 7. minutě ale hru znovu i na žádost trenérů přerušili. Hrát se opravdu nedalo.

„Naštěstí zvítězil zdravý rozum a zápas se odložil,“ má jasno.

I když bundesligový tým si údajně přál hrát, jeho trenér Steffen Baumgart rozhodně v podobných podmínkách pokračovat nechtěl. Dlouho debatoval s koučem Slovácka Svědíkem i manažerem Šumulikoskim, své názory si vyměňovali i hráči a činovníci nejen klubů, ale i UEFA.

„Já německy nerozumím, nevím, co tam říkali. Prostředník byl v tom Káca (Kadlec – pozn. red.), ten to domlouval,“ tvrdí Ngyuen.

Z brány viděl sotva na polovinu hřiště. O situacích v rozích neměl detailní přehled. Taky při rohu viděl jenom obrysy. „Když míč skončil v šestnáctce, všichni se jej trošku zalekli, naštěstí z toho nebyl gól,“ oddechl si.

Začínat v pátek za stavu 0:1 by se mu rozhodně nechtělo. „Určitě je ale lepší, že se hraje zítra,“ míní třicetiletý gólman.

Nový termín výkopu je v pátek ve třináct hodin. „Takové časy jsou možná někde ve druhé nebo třetí lize. Snad ale zase přijdou lidi a bude plno,“ přeje si.

Státní svátek fanouškům nahrává, byť řada z nich si chtěla volný den užít jinak. Podmínky pro oba týmy ale podle Ngyuena zůstávají stejné. „Sice jsme doma, ale hosté mají zajištěný veškerý komfort, nemusí se o nic starat,“ říká.

„Teď záleží, kdo se s tím v pátek líp popere. Doufám, že to budeme my,“ dodává.